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1 час назад

Бородина рассказала о болезни старшей дочери

Ирина Лебедева

У Ксении Бородиной две дочери – Маруся и Теона. Звездная мама часто рассказывает подписчикам об успехах девочек. Но на этот раз телеведущая поделилась с поклонниками невеселой новостью – у Маруси проявилась аллергия.

Бородина рассказала о болезни старшей дочери
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Бородину начали расспрашивать, какое лечение назначили ребенку. Ксения выложила в микроблоге фотографию таблеток. Как уточнила телеведущая, она купила лекарство в Дубае. При этом она предупредила подписчиков, чтобы те не лечились бесконтрольно, а принимали лишь те лекарства, которые прописывают им доктора. Об этом пишет издание vokrug.tv.

«Хочу сразу пояснить. Я где-то в видео сказала, что у Маруськи недавно аллергия началась и все знакомые мои и подписчики начали спрашивать, какие таблетки. Я таблетки выставила, но это не значит, что вы должны сейчас пойти и скупить все таблетки и давать своему ребенку. Я вам просто показала», — подчеркнула Ксения.

Ранее известная российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на длительные головные боли и высказалась о назначенном ей лечении. По словам Бородиной, недавно невролог назначил ей лечение, однако среди препаратов оказались те, которые она очень боялась принимать.

Она также посетовала на то, что специалисты высказывают разные догадки о причине ее головных болей, и отметила, что попала в «круговорот врачей в природе».

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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