Бородина рассказала о болезни старшей дочери

У Ксении Бородиной две дочери – Маруся и Теона. Звездная мама часто рассказывает подписчикам об успехах девочек. Но на этот раз телеведущая поделилась с поклонниками невеселой новостью – у Маруси проявилась аллергия.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Бородину начали расспрашивать, какое лечение назначили ребенку. Ксения выложила в микроблоге фотографию таблеток. Как уточнила телеведущая, она купила лекарство в Дубае. При этом она предупредила подписчиков, чтобы те не лечились бесконтрольно, а принимали лишь те лекарства, которые прописывают им доктора. Об этом пишет издание vokrug.tv.

«Хочу сразу пояснить. Я где-то в видео сказала, что у Маруськи недавно аллергия началась и все знакомые мои и подписчики начали спрашивать, какие таблетки. Я таблетки выставила, но это не значит, что вы должны сейчас пойти и скупить все таблетки и давать своему ребенку. Я вам просто показала», — подчеркнула Ксения.

Ранее известная российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на длительные головные боли и высказалась о назначенном ей лечении. По словам Бородиной, недавно невролог назначил ей лечение, однако среди препаратов оказались те, которые она очень боялась принимать.