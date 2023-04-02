Бикович заявил, что не боится дискриминации со стороны Запада

«Российские артисты запрещаются во всем мире, и у меня тоже есть российское гражданство, и я этого не стыжусь. Я горжусь этим, а также такими великими подвигами, как первый в истории фильм, снятый в космосе. Поэтому я смогу вынести бремя дискриминации, мне это не составит труда», - подчеркнул Милош.