Бикович заявил, что не боится дискриминации со стороны Запада

Актер Милош Бикович гордится своим российским гражданством, которое получил в 2021 году. Тогда сербский актер отмечал, что считает Россию своей второй Родиной.
В интервью ТАСС Бикович отметил, что его отношение к России не меняется и в нынешней ситуации. Он не боится дискриминации со стороны Запада.
«Российские артисты запрещаются во всем мире, и у меня тоже есть российское гражданство, и я этого не стыжусь. Я горжусь этим, а также такими великими подвигами, как первый в истории фильм, снятый в космосе. Поэтому я смогу вынести бремя дискриминации, мне это не составит труда», - подчеркнул Милош.
При этом он уточнил, что и на Западе немало людей, которые считают развитие культуры и искусства важнее санкций и военных действий.
«Есть люди на Западе, для которых искусство и культура стоят на первом месте. По сути, таковых большинство - это творцы, которые хотят работать, создавать связи, а не выступать с позиции войны и разрушения, - резюмировал артист.
Ранее Милош Бикович высказался против тенденции «отмены актеров» за их внепрофессиональную деятельность.