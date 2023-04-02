Седокова рассказала о работе в ночном клубе

«В 16 лет я работала ведущей в клубе и ночью возвращалась домой в 4 утра. Зарабатывала около20 долларов и молилась, чтобы не заснуть в машине такси, на которую я тратила пять-семь, чтобы меня не увезли в лес, потому что мне нужно было в 7 утра быть на парах в университете. Наверное, это был мой такой подростковый, первый сложный опыт, а потом я взрослела, становилась старше — и проблемы становились больше», — сказала певица.