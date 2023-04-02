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25 минут назад

Седокова рассказала о работе в ночном клубе

Ирина Лебедева

Анна Седокова рассказала журналистам, что работать начала в 15 лет. А в 16 она совмещала работу в ночном клубе и учебу в университете. Сейчас она вспоминает об этом периоде жизни как о сложном опыте, - информирует gazeta.ru.

Седокова рассказала о работе в ночном клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 16 лет я работала ведущей в клубе и ночью возвращалась домой в 4 утра. Зарабатывала около20 долларов и молилась, чтобы не заснуть в машине такси, на которую я тратила пять-семь, чтобы меня не увезли в лес, потому что мне нужно было в 7 утра быть на парах в университете. Наверное, это был мой такой подростковый, первый сложный опыт, а потом я взрослела, становилась старше — и проблемы становились больше», — сказала певица.

Седокова отметила, что в жизни мало что давалось ей легко. Возможно, поэтому она сдружилась с Ляйсан Утяшевой, так как у той жизненный путь был также нелегок..

«Горжусь, что через столько лет мы поддерживаем друг друга. И это очень важно, особенно у женщин», - подчеркнула звезда.

Поп-певица, автор песен и актриса Анна Седокова счастлива в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Исполнительница песни «Холодное сердце» рассказала о ключевых правилах, которых они с мужем придерживаются в семейной жизни.

По словам певицы, когда их дети засыпают — они обязательно признаются друг другу в любви. Помимо этого, певица и баскетболист собирают всех наследников, когда укладывают спать младшего, и поочередно рассказывают, за что они благодарны минувшему дню.

Шоу-бизнес,Янис Тимма,Анна Седокова,
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