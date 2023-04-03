Названа причина смерти брата Мадонны

Старший брат певицы Мадонны Энтони Чикконе умер от дыхательной недостаточности и рака горла. Об этом стало известно TMZ из полученного свидетельства о смерти.

Фото: madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) madonna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отмечается, что Чикконе страдал от рака ротоглотки, вызванного курением. В документе написано, что именно употребление табака способствовало смерти мужчины.

Энтони Чикконе не стало в феврале 2023 года в возрасте 66 лет. В последние дни своей жизни мужчина проходил лечение в доме престарелых в Мичигане. К концу жизни он потерял много веса, питался и дышал с помощью трубок, однако за два дня до смерти потребовал их удалить, несмотря на то, что был уведомлен о тяжелых последствиях.