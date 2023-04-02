Галич показала фигуру в кружевном белье

Ида Галич выложила на своей страничке видеоролик, на котором она позирует в розовом кружевном белье у себя дома перед зеркалом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Видно, что блогер сильно похудела и находится в хорошей форме. Ранее Ида жаловалась подписчикам, что за беременность набрала 22 килограмма и никак не получается восстановить былую стройность.

Instagram (организация запрещена в России)*

Галич активно занялась спортом и села на диету – отказалась от сладкого, позволяя себе десерт только раз в неделю. После того, как часть лишнего веса удалось сбросить, блогер занялась танцами на пилоне, - пишет gazeta.ru.

«Еще очень много вопросов про питание, вес, результаты. Я все расскажу позже в Telegram», — пообещала Галич.

На днях блогер Ида Галич показала подписчикам танец на пилоне. Видео она опубликовала на личной странице в социальной сети

«Сегодня было мое 11 занятие», — подписала знаменитость ролик, в котором запечатлен фрагмент ее выступления.

Сначала она позировала у пилона, а затем подтянулась на руках и несколько раз прокрутилась вокруг шеста. После тренировки Галич показала свою руку, на которой появились мозоли. По ее мнению, тяжелее спорта нет.