Климова отреагировала на слухи о буйном поведении Месхи

Екатерина Климова и Гела Месхи прожили вместе четыре года. У них родилась дочь Белла. Однако в 2019 году пара разошлась, что именно было причиной развода – никогда публично не обсуждалось. Екатерина всегда говорила, что они с Гелой расстались друзьями и сохранили хорошие отношения.

Как пишет «Комсомольская Правда», на вручении премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения журналисты обратились к Екатерине с просьбой прокомментировать новость о скандальном поведении Месхи. По слухам, его бывшая девушка баскетболистка Анна Соколова бросила актера из-за его рукоприкладства и проблем с алкоголем.

Некоторое время назад Анна выложила в социальной сети фотографию окровавленной руки и написала, что неудачно упала.

Однако ее знакомый Михаил Игнатов в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» уверяет, что причина в ином. По его словам, Анна ему жаловалась, что Месхи был нетрезв и толкнул ее так сильно, что она упала и пришлось даже вызывать скорую помощь.

Екатерина Климова сказала, что сомневается в том, что ее бывший супруг мог так себя вести.

«Обалдеть. Не поверю в это ни за что!», - заявила актриса.