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38 минут назад

Раскрыты требования из райдера Александра Реввы

Мослента

Требования из райдера на гастролях по России и за рубежом певца и комика Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, раскрывает Mash. Стало известно, что артист готов выступить на празднике на территории страны за пять миллионов рублей.

Раскрыты требования из райдера Александра Реввы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, заказчику необходимо оплатить один билет в бизнес-класс для звезды и восемь билетов эконом-класса для его команды, трансфер (стоимостью около 35 тысяч рублей), грузчиков, номер в пятизвездочном отеле с мини-баром на восемь человек, спортзал, СПА, гримеров и личную охрану. Также музыкант требует максимальную шумоизоляцию в номере.

За границу Ревва согласен отправиться за 10 миллионов рублей, но при условии, если его устроит сам заказчик.

В райдере также указано, что Артуру Пирожкову требуется вода Perrier, Evian, Coca-Cola в стекле, чай, кофе, соевое молоко, сок имбиря, свежие фрукты и овощи. Кроме того, Ревве нужно предоставлять бутылку виски Macallan и по 100 евро в сутки для него и по 50 евро — участникам его команды.

Ранее было раскрыто обязательное требование из райдера певицы Лолиты Милявской. Речь идет о присутствии бригады скорой помощи в зале.

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