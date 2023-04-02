Раскрыты требования из райдера Александра Реввы

Требования из райдера на гастролях по России и за рубежом певца и комика Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, раскрывает Mash. Стало известно, что артист готов выступить на празднике на территории страны за пять миллионов рублей.

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Кроме того, заказчику необходимо оплатить один билет в бизнес-класс для звезды и восемь билетов эконом-класса для его команды, трансфер (стоимостью около 35 тысяч рублей), грузчиков, номер в пятизвездочном отеле с мини-баром на восемь человек, спортзал, СПА, гримеров и личную охрану. Также музыкант требует максимальную шумоизоляцию в номере.

За границу Ревва согласен отправиться за 10 миллионов рублей, но при условии, если его устроит сам заказчик.

В райдере также указано, что Артуру Пирожкову требуется вода Perrier, Evian, Coca-Cola в стекле, чай, кофе, соевое молоко, сок имбиря, свежие фрукты и овощи. Кроме того, Ревве нужно предоставлять бутылку виски Macallan и по 100 евро в сутки для него и по 50 евро — участникам его команды.