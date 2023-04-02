Настя Каменских рассказала о своем лечении после обнаружения опухоли

Украинская певица Настя Каменских не так давно призналась поклонникам, что страдает от серьезного недуга – врачи диагностировали у нее подострый ларингит, кисту и несмыкание голосовых связок. Сейчас артистка вновь вышла на связь в соцсетях и рассказала о своем состоянии.