Настя Каменских рассказала о своем лечении после обнаружения опухоли

Украинская певица Настя Каменских не так давно призналась поклонникам, что страдает от серьезного недуга – врачи диагностировали у нее подострый ларингит, кисту и несмыкание голосовых связок. Сейчас артистка вновь вышла на связь в соцсетях и рассказала о своем состоянии.
Каменских сообщала ранее, что ей предстояла непростая операция и восстановление. Сейчас исполнительница хита «Чумачечая весна» проходит курс лечения и ходит по врачам дважды в день.
«Каждый раз это не самая приятная процедура, ведь в четыре этапа я получаю необходимое лекарство прямо в голосовые связки», — поделилась исполнительница.
После обнаружения недуга врачи рекомендовали Насте незамедлительно приступить к лечению. В противном случае, как предупреждали специалисты, 35-летняя певица может лишиться голоса.