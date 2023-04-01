Сергей Лазарев высказался о вероятности эмиграции из России

О вероятности эмиграции из России высказался в беседе с РИА Новости известный российский певец Сергей Лазарев. Он заявил, что не планирует покидать страну.

Так он ответил на вопрос о том, хотел бы он покорять рынок стран Азии. Артист пояснил, что для того, чтобы стать популярным в другой стране и завоевать любовь зрителей, необходимо проживать там, а он не планирует переезжать из России.

Кроме того, певец затронул тему отмены русской культуры в западных странах. По его словам, не так давно в соцсетях он получал гневные комментарии от иностранных пользователей, однако сейчас их стало гораздо меньше. По его мнению, отменить русскую культуру нельзя, так как русские слишком много сделали для мировой культуры.