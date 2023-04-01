$76.45+0.1482.39-0.75
19 минут назад

Сергей Лазарев высказался о вероятности эмиграции из России

Мослента

О вероятности эмиграции из России высказался в беседе с РИА Новости известный российский певец Сергей Лазарев. Он заявил, что не планирует покидать страну.

Так он ответил на вопрос о том, хотел бы он покорять рынок стран Азии. Артист пояснил, что для того, чтобы стать популярным в другой стране и завоевать любовь зрителей, необходимо проживать там, а он не планирует переезжать из России.

Сергей Лазарев: «Могу и грядку вскопать»

Кроме того, певец затронул тему отмены русской культуры в западных странах. По его словам, не так давно в соцсетях он получал гневные комментарии от иностранных пользователей, однако сейчас их стало гораздо меньше. По его мнению, отменить русскую культуру нельзя, так как русские слишком много сделали для мировой культуры.

Ранее об отмене русской культуры на Западе высказалась певица, лидер этно-группы OYME, исследователь и представительница народа эрзя Ежевика Спиркина.

Шоу-бизнес,Видео,Сергей Лазарев,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий