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50 минут назад

Башаров обнаружил у себя паранормальный талант

Ирина Лебедева

Сегодня на ТНТ стартовал специальный сезон шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», где собрали лучших участников прошлых лет. Среди них ясновидящая Лина Джебисашвили, чернокнижник Дмитрий Матвеев, провидец Константин Гецати, черный маг Владимир Череватый и ведьма Виктория Райдос.

Башаров обнаружил у себя паранормальный талант
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марат Башаров, ведущий шоу, сообщил журналистам, что за время работы на проекте он стал серьезно относиться к людям с мистическими способностями и даже у себя открыл подобный дар, - пишет СтарХит.

«Наблюдаю за людьми со способностями уже 15 лет. Раньше не особо верил ведьмам и колдунам. Теперь же так скептически к этому не отношусь. Сам по руке не гадаю, карты таро не раскладываю, но иногда вижу и могу рассказать такое, что друзья и знакомые все в шоке. Это случается редко, но бывает. Открывается портал, могу рассказать то, чего сам не знал никогда», - признался актер.

Актер театра и кино Марат Башаров высказал свое мнение по поводу коллег, которые покинули Россию после начала спецоперации на территории Украины. По словам знаменитости, он не осуждает уехавших звезд, однако не понимает такого поведения.

Шоу-бизнес,Дмитрий Матвеев,Марат Башаров,
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