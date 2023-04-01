Башаров обнаружил у себя паранормальный талант

«Наблюдаю за людьми со способностями уже 15 лет. Раньше не особо верил ведьмам и колдунам. Теперь же так скептически к этому не отношусь. Сам по руке не гадаю, карты таро не раскладываю, но иногда вижу и могу рассказать такое, что друзья и знакомые все в шоке. Это случается редко, но бывает. Открывается портал, могу рассказать то, чего сам не знал никогда», - признался актер.