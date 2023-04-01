Рудковская отчитала организаторов премии «VOICE: 10 лучших пар»
Яна Рудковская рассказала, как организаторы премии «VOICE: 10 лучших пар» включили их с Евгением Плющенко в список участников, несмотря на отказ. Об этом продюсер написала в Телеграм-канале.
«Некоторым журналисткам и журналистам хоть плюй в глаза — все божья роса. Вижу в этом великолепном списке свою фамилию и фамилию Евгения. Знаете, как они там появились? Вот и я не знаю», — рассказала Рудковская.
Как сообщила Яна, она дважды отказалась от участия в проекте, тем не менее, их с мужем все равно внесли в список. Рудковская объяснила, что в данный момент у них с Евгением нет возможности участвовать из-за отсутствия свободного времени.
«У нас нет возможности, потому что мы все время работаем, у нас нет желания, потому что мы вместе 16 лет, нам с кем конкурировать и стоять в очереди за статуэтками, нам просто это неинтересно. У нас с Женей достаточно статуэток и на каждого, и на двоих. Я всем по -дружески объяснила, что в этот раз без нас, пожалуйста.
Отдайте лучше такую возможность тем, кому это действительно нужно, кому это важно. Но нет. Несерьезный подход к серьезным людям!», - написала она.
Не так давно Яна Рудковская рассказывала о проблемах сына со здоровьем:
«Саша очень долго не тренировался в полную силу. У него были тренировки в лёгком режиме без прыжков. Мы залечивали проблему с коленями на протяжении двух месяцев».