$76.45+0.1482.39-0.75

Рудковская отчитала организаторов премии «VOICE: 10 лучших пар»

Яна Рудковская рассказала, как организаторы премии «VOICE: 10 лучших пар» включили их с Евгением Плющенко в список участников, несмотря на отказ. Об этом продюсер написала в Телеграм-канале.

Рудковская отчитала организаторов премии «VOICE: 10 лучших пар»
© РИА Новости

«Некоторым журналисткам и журналистам хоть плюй в глаза — все божья роса. Вижу в этом великолепном списке свою фамилию и фамилию Евгения. Знаете, как они там появились? Вот и я не знаю», — рассказала Рудковская.

Как сообщила Яна, она дважды отказалась от участия в проекте, тем не менее, их с мужем все равно внесли в список. Рудковская объяснила, что в данный момент у них с Евгением нет возможности участвовать из-за отсутствия свободного времени.

«У нас нет возможности, потому что мы все время работаем, у нас нет желания, потому что мы вместе 16 лет, нам с кем конкурировать и стоять в очереди за статуэтками, нам просто это неинтересно. У нас с Женей достаточно статуэток и на каждого, и на двоих. Я всем по -дружески объяснила, что в этот раз без нас, пожалуйста.

Отдайте лучше такую возможность тем, кому это действительно нужно, кому это важно. Но нет. Несерьезный подход к серьезным людям!», - написала она.

Не так давно Яна Рудковская рассказывала о проблемах сына со здоровьем:

«Саша очень долго не тренировался в полную силу. У него были тренировки в лёгком режиме без прыжков. Мы залечивали проблему с коленями на протяжении двух месяцев».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий