Рудковская отчитала организаторов премии «VOICE: 10 лучших пар»

«У нас нет возможности, потому что мы все время работаем, у нас нет желания, потому что мы вместе 16 лет, нам с кем конкурировать и стоять в очереди за статуэтками, нам просто это неинтересно. У нас с Женей достаточно статуэток и на каждого, и на двоих. Я всем по -дружески объяснила, что в этот раз без нас, пожалуйста.