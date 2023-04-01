Орбакайте планирует возобновить концертную деятельность в России

Директор Кристины Орбакайте Александр Качан сообщил журналистам, что в ближайшее время певица вновь начнет выступать в России с концертами. Последние выступления Орбакайте в стране, как сказано на ее официальном сайте, датируются ноябрем прошлого года, - пишут NEWS.ru

«У Кристины всегда планируются концерты. Не скажу, когда ближайший. Пока планируем. Как только появятся конкретные планы — опубликуем на сайте», — сказал Качан.

Алла Пугачева не живет в России уже больше года. Однако она регулярно общается с дочерью. Недавно Кристина дала интервью, в котором вспомнила, какие наказы ей давала мать. Самое главное, о чем Примадонна всегда говорила Кристине — чтобы она и в жизни, и в творчестве думала вперед и все предвидела.