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Водонаева планирует оставить сына без наследства

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Алена Водонаева сообщила, что не планирует растить очередного «мажора», живущего на родительские средства. Поэтому ее сын, как только он достигнет совершеннолетия, должен будет жить отдельно и сам зарабатывать на жизнь. Об этом Алена сообщила в Телеграм-канале.

Водонаева планирует оставить сына без наследства
© РИА Новости

«Парень сам должен заработать себе на жизнь. А растить плебеев и слабых — удел таких же», — написала она.

Правда, у сына телеведущей есть московская регистрация в одной из ее квартир. Это было сделано для того, чтобы исключить проблемы, если с матерью и отцом парня что-то случится.

«Но, когда ему исполнится 18 лет, он будет жить там, на что заработал. Квартира ему не достанется», - уточняет она.

Алена Водонаева воспитывает сына Богдана от бизнесмена Алексея Малакеева, 2010 года рождения. Супруги давно развелись, но поддерживают дружеские отношения, - информирует moslenta.ru.

Алена и ее бывший супруг считают, что ребенку нужна любовь, поддержка и хорошее образование. А осыпать его материальными благами ни к чему. Человек должен сам пробивать себе дорогу в жизни.

Алена Водонаева уже не в первый раз удивляет подписчиков резкими высказываниями. Не так давно бывшая участница «Дома-2» сообщила, что не может заходить в лифт с людьми, у которых имеется лишний вес.

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