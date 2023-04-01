Водонаева планирует оставить сына без наследства

Алена Водонаева сообщила, что не планирует растить очередного «мажора», живущего на родительские средства. Поэтому ее сын, как только он достигнет совершеннолетия, должен будет жить отдельно и сам зарабатывать на жизнь. Об этом Алена сообщила в Телеграм-канале.

«Парень сам должен заработать себе на жизнь. А растить плебеев и слабых — удел таких же», — написала она.

Правда, у сына телеведущей есть московская регистрация в одной из ее квартир. Это было сделано для того, чтобы исключить проблемы, если с матерью и отцом парня что-то случится.

«Но, когда ему исполнится 18 лет, он будет жить там, на что заработал. Квартира ему не достанется», - уточняет она.

Алена Водонаева воспитывает сына Богдана от бизнесмена Алексея Малакеева, 2010 года рождения. Супруги давно развелись, но поддерживают дружеские отношения, - информирует moslenta.ru.

Алена и ее бывший супруг считают, что ребенку нужна любовь, поддержка и хорошее образование. А осыпать его материальными благами ни к чему. Человек должен сам пробивать себе дорогу в жизни.