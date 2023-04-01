Бочкарева рассказала о прибавлении в семействе

«Я благодарна судьбе, что это было в моей жизни.Так как я выучилась на режиссера и сценариста, я думала, что мы с нашими друзьями-авторами напишем полный метр, чтобы поставить жирную точку в истории. Это будут уже другие люди, но все равно это будет семья Букиных. Мне и самой это интересно. Просто мы еще не убедили продюсеров и руководство ТНТ», - сказала Наталья.