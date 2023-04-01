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34 минуты назад

Бочкарева рассказала о прибавлении в семействе

Ирина Лебедева

Наталья Бочкарева, ставшая любимицей публики благодаря роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», родила третьего ребенка.

Бочкарева рассказала о прибавлении в семействе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В общем, я теперь многодетная мать. Безумно этому рада и счастлива. И это не первоапрельская шутка», — написала Бочкарева на своей страничке в социальной сети.

У 42-летней актрисы уже есть двое детей: 16-летний Иван и 15-летняя Мария Борисовы, от другого брака. Сейчас звезда состоит в браке со своим личным помощником по имени Роман. Они зарегистрировались в ЗАГСе еще в 2020 году, - информирует СтарХит.

Беременность Бочкарева скрывала до тех пор, пока это было возможно. Публика узнала о том, что Наталья ждет ребенка, лишь за два месяца до родов.

Ранее артистка поделилась планами о возвращении легендарного сериала. Оказывается, разговоры об этом ведутся уже давно, но реализовать задуманное до сих пор пока что не удалось.

«Я благодарна судьбе, что это было в моей жизни.Так как я выучилась на режиссера и сценариста, я думала, что мы с нашими друзьями-авторами напишем полный метр, чтобы поставить жирную точку в истории. Это будут уже другие люди, но все равно это будет семья Букиных. Мне и самой это интересно. Просто мы еще не убедили продюсеров и руководство ТНТ», - сказала Наталья.

Шоу-бизнес,Наталья Бочкарева,
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