Ургант-старший назвал размер своей пенсии

Андрей Ургант сообщил, что в Санкт-Петербурге он, как актер, никаких надбавок не получает. Его пенсия – 18 500 рублей, и это уходит на оплату квартиры. Поэтому он вынужден работать, оформившись как индивидуальный предприниматель. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец»

Фото: официальный сайт актера официальный сайт актера

«Иногда меня приглашают сниматься в кино, я участвую в антрепризах. Не прекращаю свою трудовую деятельность. Я теперь – индивидуальный предприниматель, и все мои расчеты идут через ИП», - объяснил артист.

Ургант считает, что для достойной, пусть и не шикарной жизни, нужно получать 100 000 рублей. Примерно столько он и зарабатывает.

«Думаю, что я сейчас получаю 100 тысяч в месяц по суммарному доходу. Но не за счет пенсии, а за счет индивидуальной трудовой деятельности. Случись что со мной – думаю, что появятся проблемы», - констатирует Андрей Львович.

Ранее Андрей Ургант признался, что до сих пор вспоминает ушедшего из жизни в 2006 году Андрея Краско. С Краско они познакомились еще в театральном институте. Учеба в вузе и положила начало долгой и крепкой дружбе.