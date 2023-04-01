Сергей Лазарев высказался о вероятности отъезда из России

Российский певец Сергей Лазарев заявил о том, что не планирует покидать Россию. О вероятности своего отъезда из страны он рассказал в интервью агентству РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Певец ответил на вопрос о том, планирует ли он покорять рынок стран Азии. По мнению Лазарева, для того, чтобы стать известным в другой стране, необходимо в ней проживать.

«Чтобы покорять рынок другой страны, там надо жить. Но переезжать я никуда не собираюсь», — сообщил он.

Кроме того, Лазарев высказался на тему того, что в последнее время довольно часто наблюдается «отмена» русской культуры в западных странах, которая иногда затрагивает российских звезд.