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35 минут назад

Стало известно местонахождение Садальского

Ирина Лебедева

Станиславу Садальскому на прошлой неделе стало плохо после репетиции в театре. У него критически снизилось давление. Артист с трудом добрался до дома и вызвал скорую помощь.

Стало известно местонахождение Садальского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После этого неприятного случая мэтр сцены принял решение отправиться на лечение в специализированный санаторий. Об этом сообщает 5 Канал.

Какое именно лечебно-профилактическое заведение он выбрал, Садальский не пишет. Но в микроблоги он выложил фотографии, на которых выглядит вполне здоровым. При этом он не преминул пошутить:

«К убитому и обескровленному приехала гостья», — написал Садальский.

Как оказалось, у немолодого актера плохие вены, поэтому медикам достаточно сложно делать уколы и брать анализы. Как объяснил актер, им даже приходится использовать для этого специальное оборудование.

Недавно Садальский озвучил размер своей пенсии. Он получает 25 тысяч рублей. Такая сумма положена за 50-летний стаж работы, отметил он. Одновременно ему приходит надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей. В результате ежемесячный доход актера составляет 55 тысяч рублей.

По словам Садальского, он доволен своими социальными выплатами и ему неприятно, когда другие артисты начинают жаловаться на маленькие пенсии.

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