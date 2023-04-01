Стало известно местонахождение Садальского

Станиславу Садальскому на прошлой неделе стало плохо после репетиции в театре. У него критически снизилось давление. Артист с трудом добрался до дома и вызвал скорую помощь.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После этого неприятного случая мэтр сцены принял решение отправиться на лечение в специализированный санаторий. Об этом сообщает 5 Канал.

Какое именно лечебно-профилактическое заведение он выбрал, Садальский не пишет. Но в микроблоги он выложил фотографии, на которых выглядит вполне здоровым. При этом он не преминул пошутить:

«К убитому и обескровленному приехала гостья», — написал Садальский.

Как оказалось, у немолодого актера плохие вены, поэтому медикам достаточно сложно делать уколы и брать анализы. Как объяснил актер, им даже приходится использовать для этого специальное оборудование.

Недавно Садальский озвучил размер своей пенсии. Он получает 25 тысяч рублей. Такая сумма положена за 50-летний стаж работы, отметил он. Одновременно ему приходит надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей. В результате ежемесячный доход актера составляет 55 тысяч рублей.