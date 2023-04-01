Вайкуле заступилась за Галкина* после его шутки о Скабеевой

Латвийская певица Лайма Вайкуле публично поддержала Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) после его резонансной шутки про Ольгу Скабееву и Филиппа Киркорова, сообщает «СтарХит».
Исполнительница заявила, что оскорбившиеся на слова юмориста неверно истолковали его шутку.
«Я думаю, им далеко до интеллекта, до знаний и вообще до понимания юмора Максима Галкина. Он глубоко образованный, умница, талантливый человек, поэтому это была шутка, прекрасная шутка, а они очень возмутились. Пусть они делают свое дело, а Максим будет делать свое», — высказалась Вайкуле.
Ранее Максим Галкин* пошутил над пенсией Евгения Петросяна во время концерта в США. Также в рамках своего недавнего выступления юморист пошутил про SHAMAN и Охлобыстина, которых увидел в своем страшном сне.