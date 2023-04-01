Вайкуле заступилась за Галкина* после его шутки о Скабеевой

«Я думаю, им далеко до интеллекта, до знаний и вообще до понимания юмора Максима Галкина. Он глубоко образованный, умница, талантливый человек, поэтому это была шутка, прекрасная шутка, а они очень возмутились. Пусть они делают свое дело, а Максим будет делать свое», — высказалась Вайкуле.