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Бритни Спирс спровоцировала слухи о своем разводе

Поклонники американской поп-певицы Бритни Спирс полагают, что исполнительница развелась со своим мужем Сэмом Асгари. Об этом сообщает Daily Mail.

Бритни Спирс спровоцировала слухи о своем разводе
© globallookpress.com

Всё началось с публичной ссоры, которая произошла между супругами на одном из свиданий. После этого Спирс отправилась в отпуск без мужа. Впрочем, в путешествии исполнительница была не одна – ей составил компанию бывший менеджер и близкий друг Кейд Хадсон.

Как отметили журналисты, в отпуске Спирс сняла с безымянного пальца свадебное кольцо, которое до этого всегда носила на публике. Позже Сэм Асгари также был замечен без обручального кольца.

Впрочем, официальных комментариев, как и объявления о разводе, пока что не поступало.

Ранее Бритни Спирс в убыток продала свой особняк в Лос-Анджелесе.

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