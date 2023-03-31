Бритни Спирс спровоцировала слухи о своем разводе

Поклонники американской поп-певицы Бритни Спирс полагают, что исполнительница развелась со своим мужем Сэмом Асгари. Об этом сообщает Daily Mail.

Всё началось с публичной ссоры, которая произошла между супругами на одном из свиданий. После этого Спирс отправилась в отпуск без мужа. Впрочем, в путешествии исполнительница была не одна – ей составил компанию бывший менеджер и близкий друг Кейд Хадсон.

Как отметили журналисты, в отпуске Спирс сняла с безымянного пальца свадебное кольцо, которое до этого всегда носила на публике. Позже Сэм Асгари также был замечен без обручального кольца.

Впрочем, официальных комментариев, как и объявления о разводе, пока что не поступало.