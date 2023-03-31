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42 минуты назад

Поддержавшие Украину Вера Брежнева и Светлана Лобода не вернулись на родину

Слово и Дело

Певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода поддержали Украину после начала спецоперации. Однако ни одна из исполнительниц не вернулась на родину. Брежнева получала награды в России, снималась в кино и считалась одной из самых сексуальных знаменитостей, но после 24 февраля сбежала в Европу и стала высказываться против страны, которая дала ей славу и поклонников. В прошлом году артистка собирала гуманитарную помощь для земляков в Польше, затем записывала новые треки в Латвии, а потом уехала к мужу Константину Меладзе в Милан. Сейчас поклонники подозревают, что певица больше не живет с супругом и дело идет к разводу.

Поддержавшие Украину Брежнева и Лобода не вернулись на родину
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Лобода сбежала за границу в начале прошлого года. Артистка публиковала кадры из Киева и открыто выступала против спецоперации. Недавно она проговорилась, что теперь проживает в Латвии и анонсировала гастроли в США и Европе.

Исполнительница добавила в свой репертуар несколько песен на украинском, но все же продолжает петь для поклонников и на русском языке, за что подвергается критике на родине, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Светлана Лобода,Вера Брежнева,
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