Поддержавшие Украину Брежнева и Лобода не вернулись на родину

Певицы Вера Брежнева и Светлана Лобода поддержали Украину после начала спецоперации. Однако ни одна из исполнительниц не вернулась на родину. Брежнева получала награды в России, снималась в кино и считалась одной из самых сексуальных знаменитостей, но после 24 февраля сбежала в Европу и стала высказываться против страны, которая дала ей славу и поклонников. В прошлом году артистка собирала гуманитарную помощь для земляков в Польше, затем записывала новые треки в Латвии, а потом уехала к мужу Константину Меладзе в Милан. Сейчас поклонники подозревают, что певица больше не живет с супругом и дело идет к разводу.