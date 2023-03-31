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44 минуты назад

Виктория Боня захотела покорить самую высокую вершину мира

Lenta.ru

Известная российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня решила покорить Эверест с опытным альпинистом и предложила заинтересованным лицам проспонсировать путешествие. Об этом она заявила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Виктория Боня захотела покорить самую высокую вершину мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боня призналась, что давно хотела забраться на самую высокую вершину мира, однако путешествие обходится телеведущей очень дорого — около 170 тысяч евро (14,2 миллиона рублей). По этой причине знаменитость решила начать поиски спонсора, готового предоставить ей необходимую сумму на исполнение мечты.

«Мало ли кому-то будет интересно стать спонсором, может какой-нибудь компании... Можно полностью или частично», — обратилась к подписчикам Боня.

Она также уточнила, что собирается на Эверест с непальским альпинистом Нирмалом Пуржда, который в 2019 году поставил рекорд, поднявшись на все 14 гор-восьмитысячников планеты за шесть месяцев и шесть дней.

Ранее в марте Виктория Боня пожаловалась на рост цен на бензин в Европе. Телеведущая посетовала, что раньше она заправляла полный Rolls-Royce на 120 евро, а сейчас — на 150 евро. Кроме того, поездка из Монако в Барселону и обратно на машине обошлась ей минимум в 600 евро.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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