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50 минут назад

Галкин* и Пугачева не могут продать свой замок из-за соседей

Елена Прошина

Юморист Максим Галкин и певица Алла Пугачева столкнулись с новой проблемой при продаже своего замка в деревне Грязь в Московской области — их соседи выставили свой комплекс домов, но по цене в семь раз ниже. Об этом сообщает ФАН.

Галкин* и Пугачева не могут продать свой замок из-за соседей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В агентстве напомнили, что и до этого продать замок звезд было сложно. Одним из препятствий на этом пути стал тот факт, что по документам их строения фактически не существует, но территория числится по адресу: деревня Грязь, 38Б. Таким образом Галкин мог экономить миллионы рублей на налогах, поскольку платил он только за землю, а не недвижимость. Также сложности создает запрашиваемая сумма за замок в размере 800 миллионов рублей.

Именно по этим параметрам сильно выигрывает предложение соседей звезд. Их дом официально зарегистрирован по адресу: деревня Грязь, 38А, и внесен в кадастр. Кроме того недвижимость продают за 127 миллионов рублей.

Помимо этого продавцы предлагают шесть спален с гардеробными, шесть санузлов, гостиную с камином, зимний сад, первоклассную технику и мебель, сад, пруд, китайскую беседку, мангальную и патио-зону. Также в качестве бонуса покупателям готовы оставить мини-пони.

*признан в РФ иноагентом

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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