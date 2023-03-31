$76.45+0.1482.39-0.75
32 минуты назад

Отец Ивана Урганта получает пенсию в размере 18,5 тыс. рублей

Газета.Ru

Актер и телеведущий Андрей Ургант раскрыл в беседе с mk.ru размер своей пенсии.

Андрей Ургант раскрыл размер своей пенсии
Фото: Первый каналПервый канал

Ургант заявил, что получает 18 500 рублей в месяц. По словам артиста, его пенсии хватает только на оплату коммунальных услуг. Он добавил, что в Санкт-Петербурге у артистов нет надбавок за их трудовой стаж, поэтому актер не прекращает трудовую деятельность. Ведущий оформился как индивидуальный предприниматель.

"Я законопослушный налогоплательщик, всю свою жизнь исправно сдавал деньги в Пенсионный фонд. Но люди всю жизнь горбатятся, работая с утра до вечера, а получают очень маленькие пенсии. Думаю, что расчет на то, что люди до пенсионного возраста просто не доживают", - возмутился Ургант.

Ургант отметил, что не может пожаловаться на свою жизнь, так как помимо пенсии у него есть заработок. Он считает себя представителем среднего класса. По мнению актера, "жить достойно" можно с пенсией в 100 тыс. рублей. Артист заявил, что люди, которые остаются одни на пенсии в 15-20 тыс. рублей, находятся в зоне огромного риска, так как им никто не поможет.

Что такое пенсионные баллы: как начисляются и кому положены?

Ургант признался, что на данный момент получает около 100 тыс. рублей в месяц, однако не за счет пенсии, а за счет индивидуальной трудовой деятельности.

"Случись что со мной - думаю, что появятся проблемы. Но у меня все-таки есть семья, родственники. Надеюсь, что меня никто бросать не собирается", - заключил Ургант.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Андрей Ургант,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий