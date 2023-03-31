Андрей Ургант раскрыл размер своей пенсии

Актер и телеведущий Андрей Ургант раскрыл в беседе с mk.ru размер своей пенсии.

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Ургант заявил, что получает 18 500 рублей в месяц. По словам артиста, его пенсии хватает только на оплату коммунальных услуг. Он добавил, что в Санкт-Петербурге у артистов нет надбавок за их трудовой стаж, поэтому актер не прекращает трудовую деятельность. Ведущий оформился как индивидуальный предприниматель.

"Я законопослушный налогоплательщик, всю свою жизнь исправно сдавал деньги в Пенсионный фонд. Но люди всю жизнь горбатятся, работая с утра до вечера, а получают очень маленькие пенсии. Думаю, что расчет на то, что люди до пенсионного возраста просто не доживают", - возмутился Ургант.

Ургант отметил, что не может пожаловаться на свою жизнь, так как помимо пенсии у него есть заработок. Он считает себя представителем среднего класса. По мнению актера, "жить достойно" можно с пенсией в 100 тыс. рублей. Артист заявил, что люди, которые остаются одни на пенсии в 15-20 тыс. рублей, находятся в зоне огромного риска, так как им никто не поможет.

Ургант признался, что на данный момент получает около 100 тыс. рублей в месяц, однако не за счет пенсии, а за счет индивидуальной трудовой деятельности.