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1 час назад

KP.RU: Авраам Руссо рассказал о чуде после неудачной операции

Российская Газета

Певец Авраам Руссо смог восстановиться после операции по шунтированию вены. Врачи изначально признавали, что хирургическое вмешательство оказалось неудачным, но год спустя выяснилось, что вена функционирует и воспаление ушло. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на самого певца.

Руссо рассказал о чуде после неудачной операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист отметил, что выполнял все рекомендации врачей по диете и физической активности.

"Врачи говорят, что это чудо", - поделился радостью певец и признался, что это уже второй случай в его жизни, когда исход операции оказался благоприятнее ожидаемого.

Ранее артист перенес пересадку нерва, она тоже была сложной, но оказалась успешной.

Проблемы с венами у Руссо начались после 2006 года, когда он перенес покушение. Напомним, тогда в машину артиста выпустили девять пуль, две из них попали в певца. После этого Руссо перенес несколько операций.

Шоу-бизнес,Авраам Руссо,
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