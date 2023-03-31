Руссо рассказал о чуде после неудачной операции

Певец Авраам Руссо смог восстановиться после операции по шунтированию вены. Врачи изначально признавали, что хирургическое вмешательство оказалось неудачным, но год спустя выяснилось, что вена функционирует и воспаление ушло. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на самого певца.

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Артист отметил, что выполнял все рекомендации врачей по диете и физической активности.

"Врачи говорят, что это чудо", - поделился радостью певец и признался, что это уже второй случай в его жизни, когда исход операции оказался благоприятнее ожидаемого.

Ранее артист перенес пересадку нерва, она тоже была сложной, но оказалась успешной.