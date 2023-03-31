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44 минуты назад

В Испании отменен концерт Макса Покровского и "Ногу свело"

Газета.Ru

В Барселоне (Испания) по организационным и техническим причинам отменили концерт российского музыканта Максима Покровского и группы «Ногу свело». Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на соцсети артиста.

В Испании отменен концерт Макса Покровского и "Ногу свело"
Фото: Nogu Svelo!/YouTube.comNogu Svelo!/YouTube.com

Покровский отметил, что коллектив до последнего надеялся на то, что выступление состоится.

«Неформально скажу, что какой-то разбор полетов нам, к сожалению, еще предстоит», — высказался он.

Ранее Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по делу Покровского. Дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ было прекращено за истечением срока привлечения, уточнил адвокат артиста.

С начала специальной военной операции России на Украине Максим Покровский выпустил несколько песен и клипов с осуждением действий российских войск. Сейчас Покровский живет за границей.

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