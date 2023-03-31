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23 минуты назад

Получивший статус иноагента Моргенштерн* поднял свой прайс в два раза

Елена Прошина

Рэпер Моргенштерн поднял цены на свои выступления в два раза — с четырех до восьми миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Получивший статус иноагента Моргенштерн* поднял свой прайс в два раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в мае 2022 года Минюст внес в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента за «осуществление политической деятельности».

По данным SHOT, до этого рэпер брал за свои выступления четыре миллиона рублей.

При этом сейчас он просит восемь миллионов рублей. В SHOT считают, что к повышению ценника его толкнул именно статус иноагента в России, ведь теперь он не может получат допзаработок в РФ и не интересует рекламодателей. Кроме того Моргенштерн отказывается ехать на родину, поэтому помимо трат на его концерт желающим нужно будет лететь в Дубай или другую страну.

Также рэпер изменил свой райдер. Теперь Моргенштерну нужны смазка для анального секса, презервативы Durex Classic и Elit по три штуке в упаковке, шесть пар коротких белых носков, хлопковые трусы боксеры разных размеров, две бутылки 12-летнего виски, более 20 бутылок пива и сидра, кубик рубика фирмы RUBiKS и чистилка для IQOS.

*признан в РФ иноагентом

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