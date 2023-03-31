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9 минут назад

Жена Гуфа пожаловалась на бар, который использует имя Гуфа после отмены концертов

Газета.Ru

Блогер Юлия Королева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на «отвратительный» бар на Самуи, который пиарится на имени Гуфа после отмены его концертов в Таиланде.

Жена Гуфа пожаловалась на использующий имя рэпера бар
Фото: соцсетисоцсети

«На прекрасном острове Самуи есть один отвратительный бар, который анонсирует выступление Алексея Долматова. На просьбу удалить данную публикацию ответа не последовало. Сообщения, что Алексей выступать не будет, админы аккаунта удаляют и при этом продолжают утверждать, что концерт состоится», — посетовала Королева.

Она призвала всех, кто находится на острове в данный момент, «не вестись» на этот вброс. По мнению Королевой, некрасиво привлекать внимание публики, используя имя артиста. Она подчеркнула, что в данный момент Гуф находится в Москве.

Ранее фанатка из Индонезии подала в суд на Гуфа за отмену концерта в Москве.

Истица требует 500 тыс. руб. морального ущерба. Утверждается, что билеты она купила еще в прошлом году до его первого переноса, после чего улетела из России в Индонезию.

Шоу-бизнес,Гуф,
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