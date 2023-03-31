Жена Гуфа пожаловалась на использующий имя рэпера бар

Блогер Юлия Королева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на «отвратительный» бар на Самуи, который пиарится на имени Гуфа после отмены его концертов в Таиланде.

Фото: соцсети соцсети

«На прекрасном острове Самуи есть один отвратительный бар, который анонсирует выступление Алексея Долматова. На просьбу удалить данную публикацию ответа не последовало. Сообщения, что Алексей выступать не будет, админы аккаунта удаляют и при этом продолжают утверждать, что концерт состоится», — посетовала Королева.

Она призвала всех, кто находится на острове в данный момент, «не вестись» на этот вброс. По мнению Королевой, некрасиво привлекать внимание публики, используя имя артиста. Она подчеркнула, что в данный момент Гуф находится в Москве.

Ранее фанатка из Индонезии подала в суд на Гуфа за отмену концерта в Москве.