Жена Гуфа пожаловалась на использующий имя рэпера бар

Блогер Юлия Королева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на «отвратительный» бар на Самуи, который пиарится на имени Гуфа после отмены его концертов в Таиланде.
«На прекрасном острове Самуи есть один отвратительный бар, который анонсирует выступление Алексея Долматова. На просьбу удалить данную публикацию ответа не последовало. Сообщения, что Алексей выступать не будет, админы аккаунта удаляют и при этом продолжают утверждать, что концерт состоится», — посетовала Королева.
Она призвала всех, кто находится на острове в данный момент, «не вестись» на этот вброс. По мнению Королевой, некрасиво привлекать внимание публики, используя имя артиста. Она подчеркнула, что в данный момент Гуф находится в Москве.
Ранее фанатка из Индонезии подала в суд на Гуфа за отмену концерта в Москве.
Истица требует 500 тыс. руб. морального ущерба. Утверждается, что билеты она купила еще в прошлом году до его первого переноса, после чего улетела из России в Индонезию.