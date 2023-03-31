Моргенштерн поднял цены на концерты из-за статуса иноагента

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) поднял цены на свои выступления в два раза. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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В публикации говорится, что частный концерт Моргенштерна обойдется потенциальным клиентам около восьми миллионов рублей. Отмечается, что раньше исполнитель просил четыре миллиона рублей за подобное мероприятие. Такое ценообразование объяснили получением Моргенштерном статуса иноагента: хип-хоп-артист остался без дополнительного заработка и не представляет интереса для рекламодателей.

Отдельное внимание обратили на райдер Моргенштерна и его команды. В перечень необходимого входят: смазка для анального секса, презервативы, шесть пар носков и трусы-боксеры, дорогие водка и коньяк, две бутылки 12-летнего виски, кубик Рубика и личный кальянщик.