$76.45+0.1482.39-0.75
38 минут назад

Моргенштерн поднял цены на концерты в два раза из-за статуса иноагента

Lenta.ru

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) поднял цены на свои выступления в два раза. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Моргенштерн поднял цены на концерты из-за статуса иноагента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации говорится, что частный концерт Моргенштерна обойдется потенциальным клиентам около восьми миллионов рублей. Отмечается, что раньше исполнитель просил четыре миллиона рублей за подобное мероприятие. Такое ценообразование объяснили получением Моргенштерном статуса иноагента: хип-хоп-артист остался без дополнительного заработка и не представляет интереса для рекламодателей.

Отдельное внимание обратили на райдер Моргенштерна и его команды. В перечень необходимого входят: смазка для анального секса, презервативы, шесть пар носков и трусы-боксеры, дорогие водка и коньяк, две бутылки 12-летнего виски, кубик Рубика и личный кальянщик.

Ранее Моргенштерн назвал главу Лиги безопасного интернета России Екатерину Мизулину идеальной. Рэпер предположил, что общественный деятель «выгнала его из страны», обвинив в пропаганде наркотических веществ и получении финансирования с Запада, так как неравнодушна к нему.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Екатерина Мизулина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий