СМИ: Слепакова проверят на предмет дискредитации ВС РФ

В отношении юмориста Семена Слепакова начали полицейскую проверку по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.
Жалобу в правоохранительные органы на артиста ранее писал глава ФПБК (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией) Виталий Бородин.
Поводом для жалобы на эмигрировавшего в Израиль экс-резидента Comedy Club стала его «авторская колыбельная». Героиня поет колыбельную своему младшему сыну, рассказывая о его двух братьях, – один стал в Европе IT-специалистом, а другой уехал участвовать в СВО, где погиб. Видео с исполнением Слепакова было опубликовано в его YouTube-канале.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах обратился к Слепакову и упрекнул его в отсутствии патриотизма.