СМИ: Слепакова проверят на предмет дискредитации ВС РФ

В отношении юмориста Семена Слепакова начали полицейскую проверку по статье о дискредитации ВС РФ . Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.

Поводом для жалобы на эмигрировавшего в Израиль экс-резидента Comedy Club стала его «авторская колыбельная». Героиня поет колыбельную своему младшему сыну, рассказывая о его двух братьях, – один стал в Европе IT-специалистом, а другой уехал участвовать в СВО, где погиб. Видео с исполнением Слепакова было опубликовано в его YouTube-канале.