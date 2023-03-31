$76.45+0.1482.39-0.75
27 минут назад

SHOT: в отношении Слепакова начата проверка по статье о дискредитации ВС РФ

Газета.Ru

В отношении юмориста Семена Слепакова начали полицейскую проверку по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.

СМИ: Слепакова проверят на предмет дискредитации ВС РФ
Фото: соцсетисоцсети

Жалобу в правоохранительные органы на артиста ранее писал глава ФПБК (Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией) Виталий Бородин.

Поводом для жалобы на эмигрировавшего в Израиль экс-резидента Comedy Club стала его «авторская колыбельная». Героиня поет колыбельную своему младшему сыну, рассказывая о его двух братьях, – один стал в Европе IT-специалистом, а другой уехал участвовать в СВО, где погиб. Видео с исполнением Слепакова было опубликовано в его YouTube-канале.

Слепакова призвали лишить российского гражданства

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах обратился к Слепакову и упрекнул его в отсутствии патриотизма.

Шоу-бизнес,Виталий Бородин,Семен Слепаков,Рамзан Кадыров,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий