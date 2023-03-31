Хасбик прокомментировал скандальную ситуацию с кошкой

Российский блогер Хасбулла Магомедов (известен как Хасбик) в своих соцсетях отреагировал на взорвавший общественность инцидент со своей кошкой.
«Те, кто делает насчет кошки напоминания, я просто читаю ваши сообщения и смотрю ваши страницы. У вас там такое происходит — вы просто лицемеры. А у кого что-то есть — не так пукнешь, тебя сожрут», — отметил Хасбик.
Напомним, что в сети появилось видео, на котором блогер ругает своего домашнего питомца, дергает его за ухо и угрожает расправой. Многие пользователи обрушились с критикой на Магомедова.
Хасбик пользуется популярностью в мире смешанных единоборств уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что Магомедов подписал пятилетнее соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Сообщалось, что оно подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.
Популярность пришла к Хасбику после опубликованного видео, на котором он ест клубнику.
«Клубника — бомба, честно говоря», — заявлял на видео блогер. Позже это выражение стало мемом.