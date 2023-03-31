Хасбик прокомментировал скандальную ситуацию с кошкой

«Те, кто делает насчет кошки напоминания, я просто читаю ваши сообщения и смотрю ваши страницы. У вас там такое происходит — вы просто лицемеры. А у кого что-то есть — не так пукнешь, тебя сожрут», — отметил Хасбик.