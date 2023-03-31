Погребняк: Бледанс покинула "Звезды в Африке" из-за "амплуа мамочки"

Блогерша и дизайнер Мария Погребняк высказалась по поводу ухода Эвелины Бледанс из программы «Новые звезды в Африке». Ее слова цитирует «Вокруг ТВ»

«Если она хотела показать, что она лидер, то могла бы создать свою коалицию, чтобы за нее не голосовали. Но она выбрала амплуа мамочки, которая всех будет строить», — высказалась Погребняк.

По мнению звезды, Бледанс могла бы задержаться в проекте дольше, если бы среди участников оказались молодые блогеры и тиктокеры.

Также Погребняк считает свое поведение причиной конфликта с Бледанс.

«Дело вовсе не в моей внешности, а в моем поведении, которое ее не устроило», — заявила она.

Во время съемок шоу «Новые звезды в Африке» Бледанс часто конфликтовала с участниками проекта. Одним из самых громких скандалов стала ссора с Марией Погребняк. Телеведущая высмеяла девушку за увлечение пластическими операциями и назвала «силиконовой». Она также отнесла блогершу к тем людям, которые «выглядят на одно лицо».