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34 минуты назад

Погребняк заявила, что Бледанс покинула "Звезды в Африке" из-за "амплуа мамочки"

Газета.Ru

Блогерша и дизайнер Мария Погребняк высказалась по поводу ухода Эвелины Бледанс из программы «Новые звезды в Африке». Ее слова цитирует «Вокруг ТВ»

Погребняк: Бледанс покинула "Звезды в Африке" из-за "амплуа мамочки"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если она хотела показать, что она лидер, то могла бы создать свою коалицию, чтобы за нее не голосовали. Но она выбрала амплуа мамочки, которая всех будет строить», — высказалась Погребняк.

По мнению звезды, Бледанс могла бы задержаться в проекте дольше, если бы среди участников оказались молодые блогеры и тиктокеры.

Также Погребняк считает свое поведение причиной конфликта с Бледанс.

«Дело вовсе не в моей внешности, а в моем поведении, которое ее не устроило», — заявила она.

Во время съемок шоу «Новые звезды в Африке» Бледанс часто конфликтовала с участниками проекта. Одним из самых громких скандалов стала ссора с Марией Погребняк. Телеведущая высмеяла девушку за увлечение пластическими операциями и назвала «силиконовой». Она также отнесла блогершу к тем людям, которые «выглядят на одно лицо».

Также Бледанс пошутила над новым бизнесом Погребняк. Она посчитала, что было бы здорово, если бы блогерша пожертвовал деньги с проекта на благотворительность, нацеленную на помощь людям с синдромом Дауна.

Шоу-бизнес,Мария Погребняк,Эвелина Бледанс,
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