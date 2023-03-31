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15 минут назад

Олешко вызвали скорую в театр Вахтангова

Елена Прошина

Актеру Александру Олешко стало плохо накануне премьеры спектакля с его участием. Сотрудникам театра им. Вахтангова пришлось вызвать ему скорую помощь. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Олешко вызвали скорую в театр Вахтангова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел еще в среду днем. Артист шел по Арбату, направляясь к театру и неудачно оступился. Олешко почувствовал резкую боль в ноге и с трудом дошел до здания театра. Сотрудникам пришлось вызвать звезде скорую.

Приехавшие врачи диагностировали растяжение связок. Олешко предложили отправиться в травмпункт, однако тот отказался, так как скоро должен был выходить на сцену. Актеру перебинтовали ногу и сделали укол обезболивающего.

С больной ногой артист отыграл спектакль, а 30 марта вышел на сцену в премьерном спектакле «Павел Первый», где он сыграл главную роль.

Шоу-бизнес,Александр Олешко,
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