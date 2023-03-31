Олешко вызвали скорую в театр Вахтангова

Актеру Александру Олешко стало плохо накануне премьеры спектакля с его участием. Сотрудникам театра им. Вахтангова пришлось вызвать ему скорую помощь. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Инцидент произошел еще в среду днем. Артист шел по Арбату, направляясь к театру и неудачно оступился. Олешко почувствовал резкую боль в ноге и с трудом дошел до здания театра. Сотрудникам пришлось вызвать звезде скорую.

Приехавшие врачи диагностировали растяжение связок. Олешко предложили отправиться в травмпункт, однако тот отказался, так как скоро должен был выходить на сцену. Актеру перебинтовали ногу и сделали укол обезболивающего.