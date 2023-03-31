Дакота рассказала об издевательствах со стороны Меладзе на «Фабрике звезд»

Певица Рита Дакота рассказала об издевательствах со стороны продюсера Константина Меладзе на шоу «Фабрика звезд». Как сообщает StarHit, на тот момент 17-летняя участница проекта переживала потерю близкого человека, но вместо поддержки столкнулась с критикой.

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Дакота рассказала, что во время участия в «Фабрике звезд» у нее умер дедушка, с которым она жила — он растил ее, заменив отца. Потеря близкого человека стала для нее настоящей трагедией. Она показала отрывки из эфира, где Меладзе говорил о ней неприятные вещи в тот момент, когда она переживала уход из жизни своего родственника.

«Посмотрел вчера твое выступление, у меня было ощущение, что псевдоним такой тебе не подходит. Я сегодня послушал твои песни, понимаешь, Дакота — это что-то такое… Это тебе кажется, что у тебя вот такой образ, а когда на тебя смотришь со стороны, назвать тебя Дакотой точно не хочется», — говорил продюсер.

По словам певицы, Меладзе также не верил в ее целеустремленность и подчеркивал, что не терпит «пустых людей», которые не вкладывают в творчество душу и отдают гораздо больше внимания «форме, атрибутике, разному мусору».

После унижения при остальных участниках Дакота хотела покинуть шоу. Она призналась, что несколько дней рыдала в солярии — это было единственное место без камер. Кроме того, никто из участников «Фабрики» не поддержал ее после критики продюсера.