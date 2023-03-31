Руссо снова оказался в больнице после сложной операции

Российский певец Авраам Руссо прошел обследование в одной из московских клиник. Как сообщает «КП», оно связано с ранее проведенной операцией по шунтированию вены.

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Год назад музыканту потребовалось хирургическое вмешательство для восстановления циркуляции крови. Хирургу пришлось соединить две вены в обход заблокированного участка. Руссо отметил, что никто не хотел браться за такую сложную операцию и давать гарантии выздоровления, но в результате такой врач все же нашелся.

Медики считали прошедшую операцию неудачной, однако певец продолжал лечение и соблюдал рекомендации. Новое обследование показало, что сейчас вена функционирует должным образом, а воспаление прошло.

«Случилось очередное долгожданное чудо в моей жизни. Сейчас чувствую себя намного лучше. Как говорится: делай все возможное, чтобы Господь сделал невозможное», — отметил артист.