Руссо снова оказался в больнице после сложной операции

Российский певец Авраам Руссо прошел обследование в одной из московских клиник. Как сообщает «КП», оно связано с ранее проведенной операцией по шунтированию вены.
Год назад музыканту потребовалось хирургическое вмешательство для восстановления циркуляции крови. Хирургу пришлось соединить две вены в обход заблокированного участка. Руссо отметил, что никто не хотел браться за такую сложную операцию и давать гарантии выздоровления, но в результате такой врач все же нашелся.
Медики считали прошедшую операцию неудачной, однако певец продолжал лечение и соблюдал рекомендации. Новое обследование показало, что сейчас вена функционирует должным образом, а воспаление прошло.
«Случилось очередное долгожданное чудо в моей жизни. Сейчас чувствую себя намного лучше. Как говорится: делай все возможное, чтобы Господь сделал невозможное», — отметил артист.
Напомним, что в 2006 году Авраам Руссо получил травмы в результате покушения на его жизнь, от которых пытается оправиться до сих пор. В 2014 году один из виновных нападении умер, а в 2022 году суд приговорил еще двух участников преступления к тюремному заключению.