$76.45+0.1482.39-0.75
30 минут назад

Руссо снова оказался в больнице после сложной операции

Никита Бородкин

Российский певец Авраам Руссо прошел обследование в одной из московских клиник. Как сообщает «КП», оно связано с ранее проведенной операцией по шунтированию вены.

Руссо снова оказался в больнице после сложной операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Год назад музыканту потребовалось хирургическое вмешательство для восстановления циркуляции крови. Хирургу пришлось соединить две вены в обход заблокированного участка. Руссо отметил, что никто не хотел браться за такую сложную операцию и давать гарантии выздоровления, но в результате такой врач все же нашелся.

Медики считали прошедшую операцию неудачной, однако певец продолжал лечение и соблюдал рекомендации. Новое обследование показало, что сейчас вена функционирует должным образом, а воспаление прошло.

«Случилось очередное долгожданное чудо в моей жизни. Сейчас чувствую себя намного лучше. Как говорится: делай все возможное, чтобы Господь сделал невозможное», — отметил артист.

Напомним, что в 2006 году Авраам Руссо получил травмы в результате покушения на его жизнь, от которых пытается оправиться до сих пор. В 2014 году один из виновных нападении умер, а в 2022 году суд приговорил еще двух участников преступления к тюремному заключению.

Шоу-бизнес,Авраам Руссо,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий