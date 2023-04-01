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1 час назад

Москвичи дали оценку откровенным съемкам знаменитостей

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Оценку откровенным съемкам знаменитостей дали москвичи. 13 процентов опрошенных «Мослентой» горожан назвали подобные фотосессии звезд шоу-бизнеса «ужасными и аморальными».

Москвичи дали оценку откровенным съемкам знаменитостей
Фото: МослентаМослента

При этом 43 процента респондентов признались, что рассматривают откровенный контент селебритиз с удовольствием и не видят в этом ничего плохого. 38 процентов участников исследования заявили, что все зависит от того, как именно знаменитость выглядит.

Шесть процентов опрошенных попросили звезд шоу-бизнеса отказаться от подобных фото, ведь их могут увидеть дети.

Ранее об откровенных съемках для мужских журналов высказалась телеведущая Елена Летучая. 44-летняя знаменитость объяснила отказ от съемок без одежды желанием сохранить репутацию.

Шоу-бизнес,Елена Летучая,
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