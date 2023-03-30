Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский на видео перевел деньги ВСУ

Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский, сбежавший из РФ в США, резко критикующий Россию в новых песнях и постоянно отличающийся русофобскими высказываниями в Сети, рассказал о том, что перевёл средства на помощь Украине.

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В опубликованном Покровским в соцсетях видео Покровский продемонстрировал, как он переводит 11 тысяч 304 доллара и 5 центов на нужды ВСУ. Комиссия составила 40 долларов. По словам Покровского, он с единомышленниками собирал деньги и искал "надёжных партнёров", чтобы деньги "были использованы самым эффективным образом".