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18 минут назад

Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский на видео перевел деньги ВСУ

Российская Газета

Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский, сбежавший из РФ в США, резко критикующий Россию в новых песнях и постоянно отличающийся русофобскими высказываниями в Сети, рассказал о том, что перевёл средства на помощь Украине.

Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский на видео перевел деньги ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В опубликованном Покровским в соцсетях видео Покровский продемонстрировал, как он переводит 11 тысяч 304 доллара и 5 центов на нужды ВСУ. Комиссия составила 40 долларов. По словам Покровского, он с единомышленниками собирал деньги и искал "надёжных партнёров", чтобы деньги "были использованы самым эффективным образом".

На днях Хорошевский суд Москвы прекратил производство по делу о дискредитации Покровского за дискредитацию армии РФ "в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности".

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