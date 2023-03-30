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47 минут назад

Муцениеце рассказала, как обхитрила комиссию при поступлении во ВГИК

Вечерняя Москва

Актриса Агата Муцениеце, когда поступала во ВГИК, решила пойти на хитрость, так как совершенно не умела петь. По ее словам, ей удалось обвести вокруг пальца приемную комиссию, хотя позже она во всем призналась.

Муцениеце рассказала, как обхитрила комиссию при поступлении во ВГИК
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Меня попросили еще и спеть. На этот случай у меня был заготовлен хитрый план. Я знала одну малоизвестную песню на грузинском. Ее и спела, — рассказала актриса.

План Муциниеце был в том, что ни мелодии, ни слова этой песни никто в комиссии не знал, а потому актриса не боялась ошибиться. И только уже успешно пройдя вступительные экзамены и поступив, она все же призналась, что совершенно не умеет петь, передает журнал Hello!.

В конце февраля стало известно, что Агата Муцениеце подала в суд на бывшего мужа Павла Прилучного. Артистка требует признать экс-супруга утратившим право пользования квартирой в Москве и выписать его оттуда.

В августе 2022 года Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В середине ноября появились слухи о беременности новой избранницы Прилучного. В феврале этого года пара перестала скрывать то, что в их семье ожидается пополнение.

Шоу-бизнес,Зепюр Брутян,Агата Муцениеце,
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