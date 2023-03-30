Регина Тодоренко призналась, что находилась на грани развода с Топаловым

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко рассказала в беседе с Hello! о конфликте с мужем Владом Топаловым.
По словам Тодоренко, в один момент их отношения накалились настолько, что пара находилась на грани развода. Ведущая заявила, что подаст на развод, однако Топалов помешал этому.
«Влад ответил: «Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно». Тогда это прозвучало как угроза», — сообщила звезда.
На данный момент в отношениях певца и ведущей все хорошо. Пара ходит к семейному психологу. Тодоренко призналась, что в браке с Топаловым приобрела «фундамент под ногами» и уверенность в себе. Блогерша призналась, что является во всем сомневающимся человеком.
«А Влад каждый день убеждает меня в том, что я красивая, умная, фантастическая, что у меня все получается. И это так важно, когда рядом есть тот, кто в тебя верит», — поделилась ведущая.
В свою очередь Топалов заявил, что Тодоренко научила его быть отцом, работать над собой, а также любить и вникать в семейные процессы.