Гузеева прокомментировала слухи об увольнении с телевидения

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опровергла в социальных сетях, что ее выгнали с телевидения.

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Слухи об увольнении Гузеевой с телеканалов появились после того, как артистка занялась своим бизнесом. Она начала продавать самодельные пельмени.

«Да, работы у меня много. С телевизора, как вы говорите, меня никто не попер. Кино у меня тоже есть», — заявила ведущая.

Она добавила, что занимается пельменным бизнесом «для души».

Ранее сотрудник Первого канала заявил, что съемки новых выпусков программы «Давай поженимся!» с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой в ближайшее время не планируются. Представитель канала отметил, что в этом телесезоне программу точно не покажут. На данный момент продакшн шоу поставлен на «паузу». Неизвестно, вернется ли передача в эфир в долгосрочной перспективе.

В марте Гузеева призналась, что никогда не жила «одним днем». По словам артистки, она никогда не была беззаботной и не тратила последние деньги на себя.