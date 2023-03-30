Агата Муцениеце спела песню на грузинском, чтобы обмануть приемную комиссию ВГИКа

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце в разговоре с Hello вспомнила, как ей удалось обмануть приемную комиссию ВГИКа при поступлении. "А меня попросили еще и спеть. На этот случай у меня был заготовлен хитрый план. Я знала одну малоизвестную песню на грузинском. Ее и спела, рассчитывая, что в приемной комиссии все равно никто не знает ни слов, ни мелодии. А значит, можно не бояться облажаться", - рассказала Муцениеце. По словам артистки, помимо пения, будущих студентов еще просили танцевать, а также читать прозу и стихи. Муцениеце рассказала, что после поступления все равно призналась преподавателям, что совершенно не умеет петь. Вместе с этим бывшая супруга Павла Прилучного отметила, что с детства мечтала попробовать поступить в актерское училище. "Однажды, уже окончив филологический, я лежала на кровати и думала: "Ну как это я не попробую поступить на актерский? Потом ведь всю жизнь жалеть буду". Сборы были очень быстрыми", - посмеялась Муцениеце. Ранее Муцениеце призналась, что могла полететь на съемки в космос вместо Пересильд.