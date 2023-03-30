Певица Слава стала бабушкой

Певица Слава сообщила в социальных сетях, что стала бабушкой. Дочь певицы Александра Морозова родила сына от мужа Андрея Дедова. Слава растрогалась из-за появления нового члена семьи и расплакалась. По словам артистки, она с самого утра чувствовала, что это произойдет именно 30 марта. Слава не сообщила, как назвали внука. "Пью коньяк, закусываю шоколадкой, потому что я стала бабушкой. Господи, моя малышка, моя Сашунька стала мамой. А я стала бабкой. Не знаю, что говорить. Шоколадный рот. Внучок!" - поделилась звезда. Ранее дочь певицы рассказывала, что планирует рожать, в начале января. Морозова раскрыла свою беременность в январе 2023 года. На тот момент девушка уже находилась на 7 месяце беременности. Во время положения она жаловалась на боли в тазу и токсикоз. Однако врачи уверили, что с ней все в порядке и организм так готовится к родам. 25 ноября 2022 года вышла замуж. Известно, что Дедов далек от публичности и занимается автобизнесом. Молодожены отпраздновали торжество в узком семейном кругу.