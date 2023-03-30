$76.45+0.1482.39-0.75
32 минуты назад

Певица Слава стала бабушкой

Газета.Ruиещё 2

Певица Слава сообщила в социальных сетях, что стала бабушкой. Дочь певицы Александра Морозова родила сына от мужа Андрея Дедова. Слава растрогалась из-за появления нового члена семьи и расплакалась. По словам артистки, она с самого утра чувствовала, что это произойдет именно 30 марта. Слава не сообщила, как назвали внука. "Пью коньяк, закусываю шоколадкой, потому что я стала бабушкой. Господи, моя малышка, моя Сашунька стала мамой. А я стала бабкой. Не знаю, что говорить. Шоколадный рот. Внучок!" - поделилась звезда. Ранее дочь певицы рассказывала, что планирует рожать, в начале января. Морозова раскрыла свою беременность в январе 2023 года. На тот момент девушка уже находилась на 7 месяце беременности. Во время положения она жаловалась на боли в тазу и токсикоз. Однако врачи уверили, что с ней все в порядке и организм так готовится к родам. 25 ноября 2022 года вышла замуж. Известно, что Дедов далек от публичности и занимается автобизнесом. Молодожены отпраздновали торжество в узком семейном кругу.

Певица Слава стала бабушкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Шоу-бизнес,Александра Морозова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий