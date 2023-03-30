Певец Дмитрий Колдун назвал современную зарубежную музыку комиксом

«Мне кажется, сейчас мировая музыка напоминает больше комикс, когда персонажи-музыканты сменяют друг друга с очень большой скоростью. Раньше было время звезд эпохи, определенных групп — как Queen, Metallica, разные совершенно коллективы. Тот же Майкл Джексон. Сейчас больше салат», — рассказал Колдун.