$76.45+0.1482.39-0.75
56 минут назад

Приглашение Дюжева в жюри КВН назвали позором

Lenta.ru

Популярный обзорщик КВН, актер и комик Денис Косяков раскритиковал компанию «АМиК», организующую телеигру, за приглашение в жюри актера Дмитрия Дюжева. В видео, опубликованном на своем YouTube-канале, он назвал присутствие Дюжева в жюри программы позором.

Приглашение Дюжева в жюри КВН назвали позором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Косяков счел, что Дюжев не заслуживает права оценивать участников КВН, поскольку он, по мнению комика, пребывает «в полном неадеквате».

«И вы сажаете такого человека в жюри? Вы дискредитируете себя, "АМиК", Первый канал, всех, когда приглашаете такого персонажа в жюри. Что это за позор, блин? (...) Самим не стыдно?» — возмутился обзорщик.

Дмитрий Дюжев Константин Эрнст, редактор КВН Дмитрий Колчин, шоумены Вадим Галыгин и Валдис Пельш. Ведущим выпуска был Дмитрий Хрусталев.

Ранее Косяков высказался об отходе от роли ведущего КВН Александра Маслякова. Он счел, что руководитель телеигры мог окончательно отказаться от этого амплуа.

Шоу-бизнес,Дмитрий Колчин,Денис Косяков,Вадим Галыгин,Константин Эрнст,Дмитрий Хрусталев,Валдис Пельш,Дмитрий Дюжев,Александр Масляков,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий