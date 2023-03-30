Садальский попал в больницу

«Огромная проблема у меня уж точно, сделать укол в вену или поставить капельницу. Незаметные, тонкие или хрупкие вены — серьезная проблема для тех, кто проводит медицинские манипуляции» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказал он.