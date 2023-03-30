Садальский попал в больницу

Актер театра и кино Станислав Садальский оказался в больнице. Об этом артист рассказал в своем telegram-канале.
Садальский признался, что у него «плохие» вены.
«Огромная проблема у меня уж точно, сделать укол в вену или поставить капельницу. Незаметные, тонкие или хрупкие вены — серьезная проблема для тех, кто проводит медицинские манипуляции» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказал он.
Станислав отметил, что в больнице, в которой он обследуется, есть зарубежный прибор, который мгновенно находит место для укола.
«Если бы министром здравоохранения был я, то распорядился закупить эти приборчики в каждую больницу России…» — заявил актер.