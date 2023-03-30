$76.45+0.1482.39-0.75
37 минут назад

Садальский оказался в больнице: «Плохие вены»

WomanHit.ruиещё 6

Актер театра и кино Станислав Садальский оказался в больнице. Об этом артист рассказал в своем telegram-канале.

Садальский попал в больницу
Фото: соцсетисоцсети

Садальский признался, что у него «плохие» вены.

«Огромная проблема у меня уж точно, сделать укол в вену или поставить капельницу. Незаметные, тонкие или хрупкие вены — серьезная проблема для тех, кто проводит медицинские манипуляции» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказал он.

Станислав отметил, что в больнице, в которой он обследуется, есть зарубежный прибор, который мгновенно находит место для укола.

«Если бы министром здравоохранения был я, то распорядился закупить эти приборчики в каждую больницу России…» — заявил актер.

Шоу-бизнес,Станислав Садальский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий