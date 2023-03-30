Стал известен гонорар Джанабаевой после отмены концертов Меладзе

Жена певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева готова выступать на корпоративах в России, выдвигая весьма скромные требования. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 43-летняя бывшая солистка «ВИА Гры» готова выступить за 850 тысяч рублей, что «скромно по звездным меркам».

При этом в своем рейдере она не требует ни дорогой алкоголь, ни элитные закуски. Певица настаивает на наличии туалетной комнаты в гримерке или рядом с ней, а также постоянной охране и бесплатной парковке рядом с площадкой. Кроме того, в гримерке должны быть мясная, рыбная и хлебная нарезки, вымытые, но не порезанные овощи и фрукты, а также чай, вода и варенье.

Ранее Валерий Меладзе оказался в центре скандала после своего выступления в Дубае. Там он со сцены поддержал украинскую националистическую кричалку. На певца обрушилась волна хейта, однако сам Меладзе поспешил оправдаться, заявив, что лишь мечтает об установлении мира.