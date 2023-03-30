$76.45+0.1482.39-0.75
11 минут назад

Агата Муцениеце выразила сомнения в шарообразности Земли

Мослента

Сомнения в шарообразности Земли выразила в интервью журналу Hello! российская актриса театра и кино Агата Муцениеце. Она озвучила желание лично убедиться в этом, посмотрев на планету из космоса.

Агата Муцениеце выразила сомнения в шарообразности Земли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет?» — сказала она.

Артистка добавила, что однажды у нее уже был шанс отправиться в космос, но тогда ее кандидатуру на участие в фильме кинорежиссера Клима Шипенко «Вызов» не утвердили. Тогда главную женскую роль в кинокартине исполнила коллега Муцениеце актриса Юлия Пересильд.

Ранее создателей афиши российского фильма о космосе «Вызов» заподозрили в плагиате американского постера. Картина должна выйти в прокат в апреле 2023 года.

Шоу-бизнес,Клим Шипенко,Агата Муцениеце,Юлия Пересильд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий