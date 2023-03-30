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42 минуты назад

Фанатка из Индонезии подала в суд на Гуфа за отмену концерта в Москве

Газета.Ru

Фанатка российского рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) из Индонезии подала на рэпера в суд за очередную отмену концерта в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фанатка из Индонезии подала в суд на Гуфа за отмену концерта в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Истица требует 500 тыс. руб. морального ущерба. Утверждается, что билеты она купила еще в прошлом году до его первого переноса, после чего улетела из России в Индонезию. Узнав, что перенесенный концерт все-таки состоится, она вернулась в Россию, однако концерт снова перенесли — на этот раз на концерт 19 мая, куда девушка попасть не сможет.

Ранее сообщалось, что все ближайшие концерты Гуфа в России отменены. Представители артиста объяснили отмену состоянием его здоровья.

Шоу-бизнес,Гуф,
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