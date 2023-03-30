Фанатка из Индонезии подала в суд на Гуфа за отмену концерта в Москве

Фанатка российского рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов ) из Индонезии подала на рэпера в суд за очередную отмену концерта в Москве . Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Истица требует 500 тыс. руб. морального ущерба. Утверждается, что билеты она купила еще в прошлом году до его первого переноса, после чего улетела из России в Индонезию. Узнав, что перенесенный концерт все-таки состоится, она вернулась в Россию, однако концерт снова перенесли — на этот раз на концерт 19 мая, куда девушка попасть не сможет.