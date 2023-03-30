Васильев оценил наряд Наташи Королевой словами «взбесившийся светофор»

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев оценил образ певицы Наташи Королевой словами «взбесившийся светофор». Соответствующий материал появился на сайте издания «7 Дней».

Стилист проанализировал наряд 49-летней поп-исполнительницы, в котором она появилась на праздничном концерте «О чем поют мужчины» в 2019 году. Тогда артистка выбрала темно-розовую меховую куртку, облегающие лосины, оформленные принтом с изображением смайлов, песочные ботинки и черную кожаную сумку с металлическими заклепками.

«Лохматая курточка из меха ламы, который выкрашен в цвет маджента, не гармонирует с этими лосинами с принтом, который я бы назвал "взбесившийся светофор", потому что присутствуют все оттенки сразу. Сочетание летнего низа с зимним верхом непонятно», — объяснил эксперт.

В то же время специалист отметил, что Королева находится в отличной форме и у нее нет лишнего веса. При этом он заявил, что она всегда одевается женственно, но иногда некоторые ее платья «можно встретить в детством саду на утреннике».