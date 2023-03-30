Ахеджакова написала заявление об уходе из «Современника»

Актриса Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении из театра «Современник». Об этом сообщила «Новая газета» (лишена свидетельства о регистрации в качестве СМИ).

Она написала заявление еще 10 марта. Лия Меджидовна также упомянула, что собирается заняться гастрольной деятельностью.

Актриса более полувека служила в театре «Современник» до зимы 2023 года, когда, неожиданно для всех, артистку сняли со всех репертуарных спектаклей. Ахеджакова все еще числится в труппе театра, однако на сцену уже не выходит.