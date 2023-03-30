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Ахеджакова написала заявление об уходе из «Современника»

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Актриса Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении из театра «Современник». Об этом сообщила «Новая газета» (лишена свидетельства о регистрации в качестве СМИ).

Ахеджакова написала заявление об уходе из «Современника»
© РИА Новости

Она написала заявление еще 10 марта. Лия Меджидовна также упомянула, что собирается заняться гастрольной деятельностью.

Актриса более полувека служила в театре «Современник» до зимы 2023 года, когда, неожиданно для всех, артистку сняли со всех репертуарных спектаклей. Ахеджакова все еще числится в труппе театра, однако на сцену уже не выходит.

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Дело в том, что на актрису писали в театр недовольные письма, где просили убрать ее из театра, а новый худрук согласился с этими замечаниями во избежание проблем. Ахеджакова даже написала открытое письмо, где высказалась на эту тему.

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