Ахеджакова написала заявление об уходе из «Современника»
Актриса Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении из театра «Современник». Об этом сообщила «Новая газета» (лишена свидетельства о регистрации в качестве СМИ).
Она написала заявление еще 10 марта. Лия Меджидовна также упомянула, что собирается заняться гастрольной деятельностью.
Актриса более полувека служила в театре «Современник» до зимы 2023 года, когда, неожиданно для всех, артистку сняли со всех репертуарных спектаклей. Ахеджакова все еще числится в труппе театра, однако на сцену уже не выходит.
Дело в том, что на актрису писали в театр недовольные письма, где просили убрать ее из театра, а новый худрук согласился с этими замечаниями во избежание проблем. Ахеджакова даже написала открытое письмо, где высказалась на эту тему.