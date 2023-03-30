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33 минуты назад

Киркоров признался, что "никогда не простит себе" уход Рудковской из "Маски"

Газета.Ru

Певец Филипп Киркоров в беседе с Prozvezd.info признался, что расстроился после ухода Яны Рудковской из шоу «Маска».

Киркоров признался, что "никогда не простит себе" уход Рудковской из "Маски"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рудковская выступала в костюме Лисенка — продюсера рассекретили в третьем эпизоде четвертого сезона проекта.

«У Яны нет сильных вокальных данных, но она артистка. Я так расстроился, когда члены жюри проголосовали за то, чтобы Лисенок снял маску. Я понимал, что там Яна. И осознавал, что шоу потеряет, если из него уйдет Лисенок», — поделился Киркоров.

Исполнитель заявил, что «никогда не простит себе» уход Рудковской из программы.

Ранее Филипп Киркоров признался, что провалил экзамен в ГИТИС. Певца не приняли в учебное заведение, поскольку руководство посчитало, что он «не был достаточно подготовлен вокально». Он пытался поступить в отделение музыкальной комедии, однако впоследствии обучался в Российской академию музыки имени Гнесиных. Киркоров отметил, что попал в Гнесинку случайно. По словам артиста, на тот момент он обладал «средними данными». Однако он сумел окончить Гнесинку с отличием, сдав все экзамены.

Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Филипп Киркоров,
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